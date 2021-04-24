ضبط شحنة متفجرات مهربة قبل وصولها للحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضبطت القوات اليمنية المشتركة، السبت، عددا من شحنات مواد تصنيع "المتفجرات" المهربة قبل وصولها للحوثيين، على حدود محافظتي لحج وتعز، جنوبي البلاد.

ونجحت وحدات أمنية مكلفة بتأمين خط وقرى الساحل الغربي لليمن في ملاحقة إحدى المركبات وضبطها قبل أن تنجح عملية تتبع للقوات المشتركة في ضبط 3 مركبات أخرى، وفقا لمصدر أمني تحدث لـ"الخليج 365".

وقالت القوات المشتركة في بيان مقتضب، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، إن كافة المركبات التي ضبطت كانت تحمل مواد مهربة لتصنيع العبوات الناسفة وتتجه صوب مناطق مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا.

وذكر بيان آخر لألوية العمالقة، العاملة ضمن القوات المشتركة تفاصيل عن عملية ملاحقة أولى الشحنات على متن إحد المركبات قرب ممر باب المندب الدولي.

وطبقا للبيان فقد تم ملاحقة وضبط المركبة حتى أودية "الخامري" قرب بلدة السقيا الواقعة بين مديرتي "باب المندب" و"رأس العارة" التابعتين لتعز ولحج عقب محاولة سائقها الهروب عبر طريق فرعي يصل لمديرية الوازعية للوصول إلى مناطق الحوثيين.





ووفقا للبيان فقد تم إحالة المركبة والمواد التي على متنها وسائقها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسهمت الجهود الأمنية للقوات المشتركة في الساحل الغربي والبلدات الريفية المحيطة بها في إسقاط عديد خلايا تهريب وشحنات متفجرات لمليشيا الحوثي خلال 2020.

وضبط الجيش اليمني والمقاومة المشتركة في عمليات عدة بالساحل الغربي وتعز ومأرب والجوف والضالع عشرات الشحنات خلال الأعوام الـ6 الماضية، وجميعها تتبع المليشيا الحوثية وتضم مواد شديدة التفجير.

وتستخدم المليشيا الحوثية شبكة خلايا تهريب معقدة تنتشر على السواحل الشرقية والغربية والجنوبية تستهدف نقل شحنات المتفجرات والأسلحة القادمة من إيران إلى عمق سيطرة الانقلابيين، شمالي البلاد.

