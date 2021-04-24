مسيرات ومظاهرات حدودية بغزة تضامنا مع القدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجددت المسيرات لليوم الثاني، مساء السبت، في أرجاء متفرقة من قطاع غزة، فيما شهدت المنطقة الحدودية انطلاق أول تظاهرتين منذ عدة أشهر.

وردد المشاركون في التظاهرات هتافات مؤيدة لاحتجاجات المقدسيين ومنددة بالعنف الإسرائيلي المستخدم ضدهم.

وجابت مسيرة شارك فيها المئات شوارع مخيم جباليا وسط رفع أعلام فلسطين وحرق إطارات سيارات وترديد هتافات مناصرة للقدس والمسجد الأقصى.



وفي غزة توجهت مجموعة من الشبان للمنطقة الحدودية شرق غزة وأخرى شرق خانيونس، حيث كانت تجري مسيرات العودة وأشعلوا إطارات سيارات قبل أن يتفرقوا مع إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل إضاءة في سماء المنطقتين.

وتكررت المسيرات التي غلب عليها مشاركة الفئات الشبابية في مخيم الشاطئ وخانيونس ورفح، وتخللها رفع أعلام فلسطين وهتافات تدعو لنصرة القدس والأقصى.

وجاءت هذه المسيرات في وقت تجددت فيه الاشتباكات، مساء السبت، بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في ساحة باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة، بالقدس الشرقية.





وتزامن ذلك مع دوي صافرات الإنذار لمرتين متتاليتن في مستوطنات غلاف قطاع غزة، حيث تم رصد صاروخين من القطاع اعترضتهما القبة الحديدية.

وحلقت في سماء القطاع طائرات إسرائيلية بأنواع مختلفة، وسط ترقب لجولة قصف إسرائيلي جرت العادة أن يعقب إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وفجر اليوم السبت، أعلنت الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 36 قذيفة من غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية، في حين شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على القطاع.