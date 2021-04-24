لماذا اعترف بايدن بإبادة الأرمن؟.. قيادي ديمقراطي يجيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في مفاجأة اعترفت الإدارةالأمريكية، السبت، بواحدة من أفظع الجرائم الإنسانية التاريخية التي تلاحق النظام التركي.

ولفهم أهداف إدارة بايدن من الاعتراف بالإبادة الجماعية بحق الأرمن، طرحت ”الخليج 365” على طاولة مهدي عفيفي، العضو البارز في الحزب الديمقراطي الأمريكي والكاتب والمحلل السياسي والاقتصادي، أبرز التساؤلات في هذا الصدد.

رسالة مزودجة

وفند الديمقراطي البارز أهداف إدارة بايدن ، قائلا إن إقرار الرئيس بايدن بأن ما حدث للأرمن بهذا الشكل يعتبر تصفية أو تم توصيفه بأكثر من توصيف، يحمل أكثر من هدف أولهما: إعطاء إشارة لتركيا أنه هناك قيادة حديدة في الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لتركيا أن تتحرك كما تشاء.

أما الأمر الثاني، بحسب عفيفي، فهو أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعمل علي أن يعلم العالم أجمع أن هناك مبادىء وقواعد جديدة للعب، وإن كان هناك ملفات خلافية أو اختراق لحقوق الإنسان سيتم طرحها بدون أي تراجع في المقابل إن كان هناك ملفات مشتركة سيتم نقاشها.

وأضاف عفيفي أن " رسائل الإدارة الأمريكية واضحة، أهمها قول إدارة بايدن "نحن لسنا مثل ترامب ولسنا استكمالا لإدارة أوباما، وأي مسائل سواء خلافية أو حقوقية كان يخاف البعض عن الحديث بشأنها لن تتواخي إدارة بايدن في التعامل معها.

تأثير اللوبي الأرمني

كما أوضح الديمقراطي الأمريكي البارز بُعد آخر وراء اعتراف الإدارة الأمريكية بالإبادة الجماعية للأرمن وهو مطالبات اللوبي الأرمني داخل الولايات المتحدة والوعود التي حصل عليها في هذا الصدد، رغم أن كثيرين يرون أن المتأثرين بتوصيف الإبادة الجماعية للأرمن كان أكثرهم من الأكراد.

وتابع:"هذا دليل على أن عمل اللوبيات داخل الولايات والتصميم على الحقوق يأتي بنتائج حتي ولو كان بعد سنوات طويلة".





وبشأن دلالة التوقيت الذي أعلن فيه بايدن هذا القرار، قال "عفيفي" إن "هذا الاعتراف واختيار التوقيت أتى بعد دراسة حقيقة لطبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة وأنقرة والتي هي متوترة حاليا وتشهد عقوبات أخرها كان أمس فيما يخص برنامج طائرات إف 16.

وشدد القيادي الديمقراطي على أن الولايات المتحدة أرادت بهذا الاعتراف تأكيد أنها لن تتوخى في توجيه أي لوم لأي دولة في حالة وجود مسائل مرتبطة بحقوق الإنسان أو أخرى خلافية.

مستقبل العلاقات

وحول مستقبل العلاقات بين واشنطن وأنقرة، ذهب "عفيفي" إلى أن قرار اليوم السبت لا يعني قطع العلاقات لكن يعني أن الولايات المتحدة ستتعامل بالحرفية المعتادة من الإدارة الديمقراطية حيث سيكون التعامل مع كل ملف على حدي سواء كان خلافية أو مسائل اتفاق أو فرض عقوبات.

وتابع: "هذا ليس مقصورا على التعامل مع تركيا فقط ولكن سنراه في ملفات أخرى سواء مع الصين أو روسيا".

وفي وقت سابق اليوم السبت، اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالإبادة الجماعية بحق الأرمن في العهد العثماني.

وقال الرئيس الأمريكي: "نتذكر أرواح جميع من لقوا حتفهم في الإبادة الجماعية للأرمن ونجدد التزامنا بمنع حدوث أحداث مشابهة مرة أخرى".

وتعني هذه الخطوة، التي تعد رمزية إلى حد كبير، تغيرا جذريا عن صياغة شديدة الحذر تبناها البيت الأبيض منذ عقود، حيث تأتي في وقت صدام بين أنقرة وواشنطن بشأن عدد آخر من الملفات.