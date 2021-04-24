شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار بمستشفى للمصابين بكورونا في بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد، فيما باشرت فرق الدفاع المدني بإخلاء المرضى وإخماده.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، السبت، أن حريقاً اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد، مبيناً أنه «تم توجيه أكثر من 20 فريق إطفاء بقيادة مدير عام الدفاع المدني».

وأشار إلى أن فرق إنقاذ الدفاع المدني تباشر بعمليات إخلاء المرضى الراقدين بالتزامن مع عمليات إخماد النيران.