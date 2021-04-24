شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما بلغت طاقتها القصوى.. بلجيكا تناشد ألمانيا استقبال مرضى كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

تواصل الجائحة ضغطها على الأنظمة الصحية في بلجيكا، مع توافد أعداد كبيرة من الحالات، ما دفع ببروكسل، السبت، إلى مناشدة ألمانيا استقبال مرضى كورونا في مستشفياتها نظراً لاستنفاد طاقة وحدات الرعاية المركزة في البلاد على نحو قوي.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) عن رئيس الإسعافات الطبية الطارئة، مارسيل فان دير أورا، قوله إن بعض المستشفيات لم يعد بها أَسِرَّة رعاية مركزية متاحة.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن هناك خططاً لمعالجة مرضى كورونا في ولاية شمال الراين ويستفاليا التي تحد بلجيكا، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تنخرط بعد في التخطيط، وتنظيم نقل المرضى.

وخلال الأسبوعين الماضيين، بلغ معدل الإصابات الجديدة من فيروس كورونا في بلجيكا، 450 حالة لكل 100 ألف نسمة، بتراجع طفيف مقارنة بالأسابيع السابقة، وفي الوقت نفسه ارتفع معدل الوفيات بصورة طفيفة إلى قرابة 40 حالة يومياً.