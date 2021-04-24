شكرا لقرائتكم خبر عن كامالا هاريس تبحث الهجرة مع رئيس المكسيك في اجتماع مرتقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

تعتزم كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماع في مايو/ أيار المقبل عبر الإنترنت مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لمناقشة الاقتصاد والهجرة، بحسب بيان للبيت الأبيض، السبت.

وقالت سيمون ساندرز المتحدثة باسم هاريس، في بيان، إنه «في 7 مايو/ أيار المقبل، تلتقي كامالا هاريس نائبة الرئيس، الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وينضم إليه وزير الخارجية مارسيلو إبرارد كازاوبون، ووزيرة الاقتصاد المكسيكية تاتيانا كلوثيير كاريلو».

وأضافت: «يعمق هذا الاجتماع الشراكة بين بلدينا لتحقيق الأهداف المشتركة للازدهار، والحكم الرشيد، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة».

وكمالا هاريس مكلفة بقيادة جهود الرئيس جو بايدن لحلّ مشكلة الهجرة المتفلتة عبر الحدود مع المكسيك، وتجتمع عبر الانترنت مع الرئيس الجواتيمالي أليخاندرو جياماتي، الأسبوع المقبل لمناقشة الملف نفسه قبل زيارة بلده في يونيو/ حزيران المقبل.

وخلافاً لسياسة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعدت إدارة جو بايدن بمساعدة دول المنطقة في معالجة الفقر والعنف اللذين يدفعان الأفراد إلى عمليات هجرة خطرة نحو الشمال.