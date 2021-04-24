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الجيش اللبناني يضبط معملاً لتصنيع «الكبتاجون»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش اللبناني، السبت، عن مداهمة قواته مع مجموعة من مديرية الاستخبارات في محلة الشراونة – بعلبك، منازل عدد من المطلوبين، واكتشاف معمل يضم معدات وآلات لتصنيع المواد الأولية لإنتاج مخدرات «الكبتاجون».

وكانت السلطات اللبنانية قد تعهدت بتكثيف الجهود الأمنية لمنع تهريب المخدرات، وذلك بعدما أحبطت السلطات قبل أيام، شحنة ضخمة من الحبوب المخدرة مخبأة في فاكهة مستوردة من لبنان، وكانت في طريقها للتهريب إلى داخل المملكة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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