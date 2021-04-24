شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يضبط معملاً لتصنيع «الكبتاجون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش اللبناني، السبت، عن مداهمة قواته مع مجموعة من مديرية الاستخبارات في محلة الشراونة – بعلبك، منازل عدد من المطلوبين، واكتشاف معمل يضم معدات وآلات لتصنيع المواد الأولية لإنتاج مخدرات «الكبتاجون».

وكانت السلطات اللبنانية قد تعهدت بتكثيف الجهود الأمنية لمنع تهريب المخدرات، وذلك بعدما أحبطت السلطات السعودية قبل أيام، شحنة ضخمة من الحبوب المخدرة مخبأة في فاكهة مستوردة من لبنان، وكانت في طريقها للتهريب إلى داخل المملكة.