شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق باب الانتخابات التكميلية في الكويت على 35 مرشحاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي:

شهدت آخر أيام التسجيل للانتخابات التكميلية على المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية الخامسة بعد إبطال المحكمة الدستورية لعضوية النائب السابق بدر الداهوم، مفاجأة كبرى تمثلت في ترشيح النائب السابق وأستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الكويت عبيد الوسمي لنفسه بعد مقاطعة سابقة للانتخابات، وتقدم هو وسبعة مرشحين آخرين، السبت، وهم: حمدي نصار العازمي، وعبدالله فلاح العازمي، وجاسم محمد دشتي، وخالد إبراهيم العمار، وحبيب مهدي بوعباس، وسعد محمد المفرح، وحسن عواد العازمي، وبذلك يرتفع عدد المرشحين إلى 35 مرشحاً بينهم سيدتان هما عنود العنزي وأنوار القحطاني، فيما تنازل اثنين من المرشحين.

وتأتي مفاجأة ترشيح الوسمي لسببين الأول: أنه أعلن سابقاً مقاطعته للانتخابات البرلمانية لعدم جدوى العمل البرلماني في ضوء الأوضاع السياسية الحالية، وطالب في وثيقة شهيرة قدمها للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بتعديل الدستور لتتحول الكويت إلى إمارة دستورية تديرها حكومة برلمانية. والثاني أنه ينتمي لقبيلة المطران التي يتركز وجودها وثقلها في الدائرة الرابعة وليس الخامسة، وهذا المقعد من نصيب قبيلة العوازم تقليدياً التي ينتمي إليها بدر الداهوم ومعظم المرشحين الحاليين.

وقال الوسمي: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». وأضاف: «أعلن ترشحي للانتخابات التكميلية لمقعد الأخ بدر الداهوم ولحين عودته بإذن الله «ضيفاً» على الدائرة الخامسة وأهلها. نسأل الله التوفيق و نسألكم العون والقبول في هذا الاستفتاء الدستوري».

من جانبه، كشف مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية العقيد صلاح الشطي، عن إغلاق باب الترشح للانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة للمنافسة لشغل مقعد واحد؛ حيث تقدم 35 مرشحاً بينهم امرأتان، وهم من يحق لهم المشاركة في يوم الانتخاب الذي سيصادف 22 مايو/أيار المقبل.

وأوضح الشطي، أن هناك لجنة لفحص طلبات المرشحين المتقدمين للانتخابات والتأكد من مدى مطابقتها لشروط الترشح، وهي مستمرة في عملها وستقوم برفع تقرير نهائي خلال أيام لوزير الداخلية، مؤكداً أن باب التنازل مفتوح لمن يرغب في الانسحاب عبر التوجه إلى مخفر العدان والمخصص للدائرة الخامسة ومستمرين حتى آخر 7 أيام قبل يوم الانتخاب.