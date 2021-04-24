شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تدعو جميع الدول لمساعدتها على إخراج المرتزقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا المجلس الرئاسي الليبي جميع الدول لمساعدة ليبيا على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، فيما تعقد اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بمقرها الدائم في سرت، اجتماعاً الأحد والاثنين، في حين حذرت الولايات المتحدة من تداعيات أحداث تشاد، مطالبة بسرعة توحيد العناصر العسكرية في ليبيا لحمايتها من أي تطورات لدى جارتها الجنوبية.

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي في تغريدة له بموقع «تويتر» إن «تصريحات الخارجية كانت واضحة لا تحتاج إلى تفسيرات ولا داعي للتلفيق والتحريف، لم تستثنِ أحداً وعلى جميع الدول مساعدتنا في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».

وكانت الخارجية الليبية، أعلنت أمس السبت، احترامها للاتفاقيات الدولية «سارية المفعول» المبرمة بين ليبيا ودول أخرى.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» رداً على ما نسب لوزيرة الخارجية نجلاء للمنقوش من تصريحات حول طلب بلادها انسحاب تركيا من ليبيا.

وأكد البيان أن ما نقل عن مداخلة الوزيرة في بعض وسائل الإعلام قد جانبه الصواب، ولم يكن دقيقاً، مؤكداً أن الوزارة تعمل وفقاً لما ينص عليه القانون وما يشترطه احترام الاتفاقيات الدولية سارية المفعول.

وعلى إثر عاصفة الجدل التي تبعت تصريحات الوزيرة في إيطاليا، وردود الفعل القوية من قبل محسوبين على تيار الإخوان، رأى متابعون أن بيان المكتب الإعلامي، هو محاولة لـ«تلطيف الأجواء» مع التيار الإخواني، الذي أثارت تصريحات الوزيرة، غضب قياداته.

دعوة المنقوش لزيارة مصر

من جهة أخرى، تلقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش دعوة رسمية لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة من أجل التنسيق والتباحث حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

الدعوة التي تلقتها المنقوش وعبرت عن استعدادها لها قريباً، كانت عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري من خلال اتصال هاتفي بينهما أمس السبت، تناول أيضاً آخر المستجدات في ليبيا، بحسب ما ذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ.

كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية وسبل دعمها والجهود المتواصلة من أجل تنفيذ «مُخرجات الحوار السياسي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة، وبما يضمن استقرار وازدهار ليبيا ورخاء شعبها».

في الأثناء، تعقد اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بمقرها الدائم في سرت، اجتماعاً الأحد والاثنين.

وذكرت مصادر باللجنة، أن اللجنة ستبحث بحضور مندوب عن البعثة الأممية في ليبيا ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه فى جنيف يوم 23 أكتوبر/ تشرين الثاني 2020.

وأوضحت المصادر أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة استعراض تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ونزع الألغام والمخلفات الحربية تمهيداً لفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وبنود أخرى تم الاتفاق بشأنها في اجتماع اللجنة الشهر الماضي.

الحاجة لتوحيد العناصر العسكرية

على صعيد آخر، حذرت الولايات المتحدة من تداعيات أحداث تشاد، مطالبة بسرعة توحيد العناصر العسكرية في ليبيا لحمايتها من أي تطورات لدى جارتها الجنوبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، ناقشا فيه أحداث تشاد والانتخابات المزمع إجراؤها في ليبيا أواخر العام الجاري.

وقالت السفارة الأمريكية بليبيا، في تغريدات عبر حسابها على «تويتر»، إن السفير نورلاند تحدث من لندن عن أن أحداث تشاد تؤكد الحاجة الملحة لتوحيد جميع العناصر العسكرية في هيكل واحد يمكنه السيطرة على حدود البلاد وحماية السيادة الليبية.

وشدد المسؤول الأمريكي على أهمية المجلس الرئاسي في ليبيا، معرباً عن تقديره لتأكيد نائب رئيس المجلس على التمسك بإجراء الانتخابات دون تأخير، في الموعد المحدد لها سلفًا في 24 ديسمبر المقبل.

(وكالات)