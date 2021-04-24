شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف في وفيات وإصابات كورنا بإيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - رويترز

سجلت إيطاليا، السبت، انخفاضاً طفيفاً في ضحايا فيروس كورونا، بعدما رصدت 322 حالة وفاة جديدة، مقابل 342 في اليوم السابق، في حين انخفض عدد حالات الإصابة اليومية من 14761 إلى 13817 حالة.

ومنذ اكتشاف الفيروس على أراضيها في فبراير/ شباط من العام الماضي، سجلت إيطاليا 119021 حالة وفاة مرتبطة بفيروس «كوفيد-19»، وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالمياً، فيما بلغ إجمالي إصاباتها من الفيروس 3.95 مليون إصابة.