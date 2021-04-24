شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار مريض السكر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعيش في كندا، ولأنني مريض بالسكر، أعاني كثيراً من الصيام، فتوقفت عنه بنصيحة طبيبي الكندي، لكنني أشعر بالأسف، فما وضعي؟

- يقول د. نصر فريد واصل: يقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ».

وأباح الله للمريض الفطر، ومريض السكر ما دام يعاني من الصيام ويخاف على نفسه منه ونصحه الأطباء بعدمه، جاز له الفطر، وعليه القضاء عندما يزيل الله عنه المرض ولو في آخر حياته.