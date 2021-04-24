أنشأه السادات.. مصابيح المجمع الإسلامي في بورسعيد تضيء المجرى الملاحي لقناة السويس- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

بين ضفتي قناة السويس تجولت عدسة "الخليج 365" حيث أنوار مسجد المجمع الإسلامي بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد تضيء المجرى الملاحي.

وأنشأ المجمع بمدخل المجري الملاحي لقناة السويس بقرار من رئيس الجمهورية الراحل، محمد أنور السادات في أبريل من عام 1977، ليضم معهد ديني، ومسجد، ومكتبة وقاعة للمحاضرات، وبعد حوالي 17 عامًا افتتح المجمع في 23 ديسمبر من عام 1994.

وأغلق المسجد في مارس من عام 2015 بعد تقرير الإدارة الهندسية عقب سقوط كتلة خرسانية من المجمع، لتتوقف الصلاة بالمسجد لأكثر من عام، قبل أن يفتتح مرة أخرى للصلاة عام 2016 بالتزامن مع أعمال الترميم به التي استمرت لقرابة 4 سنوات وانتهت الفترة الماضية.