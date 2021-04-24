السيسي: حصول المصريين على تعليم جيد يمنعهم من الوقوع في الفوضى

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (أ ش أ):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحكومة المصرية تفعل الكثير حتى يحصل الجميع على العدالة في المحكمة، قائلًا إن الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفًا صعبة مثل مصر، نافيًا حبس أي شخص في مصر بسبب آرائه السياسية.

وشدد الرئيس السيسي، في حوار مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية واسعة الانتشار: "الأمر يتعلق بادعاءات محددة يتم توضيحها في الإطار القانوني، حتى لو استغرق ذلك أحيانًا أكثر من عام، وكان لدينا سابقًا فوضى كاملة ونعمل الآن على البناء والاستقرار".

وأضاف هناك أشياء يتعين علينا فيها كدولة أن نحاول ألا نذهب بعيدًا، لكن بناء دولة فاعلة يستغرق وقتًا.

وتحدث الرئيس السيسي عن أهمية الحصول على تعليم جيد حتى يتمكن المصريون من التمييز بين حرية التعبير لتفادي الفوضى.

ووجّه حديثه للمحاورة "هل أنت مستعدة في أوروبا لمساعدتنا حتى نتمكن أيضًا من الحصول على مستوى تعليمي كما هو الحال في أوروبا؟ أو نظام صحي جيد مثل نظامك؟". ​