أبرزها ضبط 80 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامة.. جهود الداخلية على خلال أسبوع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود؛ لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتكللت الجهود في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا، خلال أسبوع، بضبط 6751 قضية تموينية متنوعة، وضبط 944 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 5081 أرجيلة.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية، 80314 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 79933 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 381 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفي مجال الأمن الاقتصادي، ضبطت الحملات (8792 قضية تموينية متنوعة)، وضبط 8605 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 903 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة.

ونجحت الحملات في ضبط 257661 مخالفة مرورية متنوعة.

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 127 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 419 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية سائق منهم.

وبإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 3590 من قائدي المركبات بالطرق، تبين إيجابية 137 سائق منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.