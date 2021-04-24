هجمات إيران الدقيقة تشكل مصدر تهديد

زودت إيران المتمردين الحوثيين في اليمن، بتكنولوجيا الأسلحة لمساعدتهم على مهاجمة المملكة العربية السعودية ، وفقا لرستم قاسمي، المسؤول البارز في الحرس الثوري الإسلامي، ووزير الاقتصاد الإيراني السابق، و يمثل اعتراف قاسمي المرة الأولى التي تؤكد فيها إيران أنها تساعد الحوثيين عسكريا.

حيث ذكر أن إيران تقدم «مشورة عسكرية محدودة»، وفقا لـthenationalnews.

قائلا: «قدمنا ​​السلاح بشكل محدود للغاية، و قدمنا ​​المزيد من الاستشارات مقارنة بتزويد اليمن بالسلاح».

وذكر تيم ليندركينج، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي قائلا: «لسوء الحظ، كل هذا يعمل على إحداث تأثيرات قوية، حيث نرى المزيد من هجمات إيران، استخدمت فيها الدقة والفتك، لذا فإنها مصدر قلق كبير لنا».

ورفض متحدث باسم بعثة إيران، لدى الأمم المتحدة في نيويورك تصريحات ليندركينغ.

دور فتاك

وبين ليندركينج أن دور طهران «فتاك ومهم للغاية»، كما وصف معركة منطقة مأرب الغنية بالغاز، بأنها التهديد الأكبر الوحيد لجهود السلام.

وأضاف أن إيران تدعم الحوثيين بعدة طرق، من بينها التدريب وتقديم الدعم المُهلك "الأسلحة" ومساعدتهم على «ضبط» برامج الطائرات الآلية والصواريخ.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على السيد قاسمي في عام 2019، بتهمة «العمل لصالح أو نيابة عن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني»، وقالت إنه بعد مقتل سليماني في غارة جوية أمريكية العام الماضي، تولى قاسمي جزءًا من عمل سليماني، في ترتيب شحنات النفط والمنتجات البترولية، لصالح الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك إلى سوريا.

إيران تدعم الحوثيين بعدة طرق من بينها:

- التدريب

- تقديم الدعم المُهلك "الأسلحة"

- مساعدتهم على «ضبط» برامج الطائرات الآلية والصواريخ

- تقديم «مشورة عسكرية محدودة»