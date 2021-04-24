جدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن جدولة انسحاب القوات الأجنبية تحددها اللجان الفنية ضمن الحوار الإستراتيجي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن رسول قوله إن «هناك جدولة لعملية الانسحاب خلال فترات تحدد بعد لقاء اللجنة الفنية التي شكلت بأمر القائد العام للقوات المسلحة، برئاسة رئيس أركان الجيش لإدارة هذا الملف ضمن الحوار الإستراتيجي».

ولفت إلى أن «العراق لا يحتاج لأي جندي أمريكي أو أجنبي يحمل السلاح ويقاتل مع القوات العراقية ولا يحتاج إلى مقاتلين على الأرض باستثناء القوات العراقية».

وأضاف أن «العراق يعمل مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) والغاية من هذا الموضوع هو التدريب والتجهيزات التابعة للقيادة العسكرية»، مؤكداً أن «العراق يمتلك قوات مدربة وتستطيع أن تدافع عن دوت الخليج والشعب».