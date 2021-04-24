وشكر باشينيان لبايدن في رسالة على موقع فيسبوك "هذه الخطوة القوية جدا لصالح العدالة والحقيقة التاريخية" والتي توفر "دعما لا يقدر لأحفاد ضحايا الإبادة الأرمنية".
واعتبر أن الاعتراف بالإبادة يشكل "مثالا مشجعا لجميع من يريدون بناء مجتمع دولي عادل ومتسامح".
في المقابل اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "أطرافا ثالثة" بالتدخل في شؤون بلاده، فيما قال وزير الخارجية مولود تشاوش اوغلو إنّ تركيا "لا تتلقى دروسا من أحد حول تاريخها".
وبإعلانه هذا الموقف التاريخي، بات بايدن أول رئيس للولايات المتحدة يصف مقتل 1.5 مليون أرمني على يد السلطنة العثمانية عام 1915 بأنه إبادة.
واعترفت أكثر من 20 دولة رسميا بهذه الإبادة.
كانت هذه تفاصيل خبر أرمينيا تشيد باعتراف أمريكا بالإبادة على يد العثمانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.