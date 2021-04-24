أرمينيا تشيد باعتراف أمريكا بالإبادة على يد العثمانيين

رحب رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان السبت بالقرار التاريخي للرئيس الأمريكي جو بايدن لجهة الاعتراف رسميا بالابادة التي تعرض لها الأرمن.

وشكر باشينيان لبايدن في رسالة على موقع فيسبوك "هذه الخطوة القوية جدا لصالح العدالة والحقيقة التاريخية" والتي توفر "دعما لا يقدر لأحفاد ضحايا الإبادة الأرمنية".

واعتبر أن الاعتراف بالإبادة يشكل "مثالا مشجعا لجميع من يريدون بناء مجتمع دولي عادل ومتسامح".

في المقابل اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "أطرافا ثالثة" بالتدخل في شؤون بلاده، فيما قال وزير الخارجية مولود تشاوش اوغلو إنّ تركيا "لا تتلقى دروسا من أحد حول تاريخها".

وبإعلانه هذا الموقف التاريخي، بات بايدن أول رئيس للولايات المتحدة يصف مقتل 1.5 مليون أرمني على يد السلطنة العثمانية عام 1915 بأنه إبادة.

واعترفت أكثر من 20 دولة رسميا بهذه الإبادة.