كازاخستان تنضم لقائمة الدول المنتجة للقاحات المضادة لكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت "كازاخستان" انضمامها إلى قائمة الدول المنتجة للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) عبر لقاح (كازفاك ) "QazVac". وقال الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف في تصريح له إنه تم إرسال الدفعة الأولى من لقاح (كازفاك) إلى عدة مناطق من البلاد وتوقع بدء عمليات التطعيم به بعد غد.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الكازاخية عن نائب رئيس الوزراء ييرالي توجانوف قوله: "سيتم توزيع أول 50 ألف جرعة من لقاح (QazVac) على الصيدليات لتسليمها إلى جميع مناطق البلاد فيما سيتم إنتاج الدفعة التالية وتحوي 50 ألف جرعة أخرى خلال مايو المقبل وذلك ضمن الخطط المستهدفة لتكثيف إنتاج اللقاح ليتراوح ما بين 500 و600 ألف جرعة شهرياً في المستقبل".

من جنبه قال كونسولو زاكاريا المدير العام لمعهد أبحاث مشاكل السلامة البيولوجية في كازاخستان: "إن لقاح كازاخستان كان فعالاً بنسبة 100% في المرحلة الأولى من التجارب السريرية و96% في المرحلة الثانية منها ويمكن تخزينه في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية ما يسهل نقله وتخزينه لمدة تصل إلى عام واحد في المبردات الخاصة".

الجدير بالذكر أن العدد الإجمالي لحالات المصابين بالوباء في كازاخستان بلغ 300733 إصابة مع وفاة 3512 حالة بينما تعافى حوالي 257278 شخصاً. وبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا في أول فبراير الماضي في كازاخستان باستخدام لقاح Sputnik V الروسي ووصل عدد المطعمين إلى 823.498 شخصاً بالجرعة الأولى من الحقن و132.603 أشخاص بالجرعتين.