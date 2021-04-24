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كوريا الجنوبية تتعاقد مع فايزر على 40 مليون جرعة لقاح «كوفيد-19»

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 18:44
عربي ودولي

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 قالت كوريا الجنوبية اليوم السبت إنها وقعت عقداً مع شركة فايزر لشراء 40 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لكوفيد-19 وسط مخاوف من قفزة في حالات الإصابة في البلاد.
وقالت في بيان، إن ذلك يرفع كميتها الحالية من لقاحات فايزر إلى 66 مليون جرعة.
وأضافت أنها تعاقدت إجمالا على 192 مليون جرعة لقاحات من بينها جرعات من مودرنا وأسترا زينيكا وجونسون آند جونسون ونوفافاكس.
وقال وزير الصحة كوون ديوك-تشيول في إفادة صحفية "حصلت الحكومة على كمية من لقاحات كوفيد-19 كافية لتطعيم ما يقرب من 100 مليون نسمة... أي مثلي عدد سكان كوريا الجنوبية بالكامل".

 

المصدر: رويترز

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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