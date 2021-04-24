فيديو.. شجار بالأيدي بين نواب أوكرانيين بسبب علم روسيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

اندلع شجار عنيف بالأيدي بين نائبين خلال اجتماع المجلس الإقليمي بمقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا، الجمعة، بسبب يافطة عليها صورة لعلم روسيا .

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه خلال إلقاء النائب يغور أوستينوف من حزب “المنصة المعارضة – من أجل الحياة” كلمة له، اقترب منه النائب سيرغي خلان عن كتلة “التضامن الأوروبي” الموالية للرئيس السابق بيترو بوروشينكو.

وحاول خلان تعليق لافتة تحمل عبارة “المتعاون مع الاحتلال” وصورة علم روسيا على رقبته.

ودفع أوستينوف خصمه ليبدأ شجار بينهما، إلى أن تدخل زملاؤهم وتمكن أحدهم من إبعاد النائب خلان عن المنصة.

وواصل أوستينوف كلمته، مشددا على أن مثل هذا السلوك لنائب يعتبر غير مقبول.