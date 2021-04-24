مسيرات وسط لندن احتجاجاً على قيود العزل العام

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

شارك آلاف المتظاهرين وسط لندن يوم السبت في مسيرة احتجاج على قيود العزل العام وحظر التجمعات لمواجهة جائحة كوفيد-19.

ويرى المشاركون في مسيرة “اتحدوا من أجل الحرية” أن قيود كوفيد-19 لا ضرورة لها وأنها انتهاك لحقوق الإنسان، كما يعارضون التطعيم وارتداء الكمامات وبطاقات التلقيح المعروفة بجوازات السفر الصحية.

وقالت وسائل الإعلام إن عدد المشاركين في المسيرة بلغ عشرة آلاف شخص، لكن شرطة المدينة لم تعلن عن أي حصيلة للمشاركين.

وردد المحتجون هتافات بينها “الحرية” و”اخلع كمامتك” ورفع البعض منهم لافتات كتبت عليها عبارات منها “لا لجوازات سفر اللقاحات” و”العزل يقتل.