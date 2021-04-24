السيسي يؤكد حرص القاهرة على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات

محمد الفلاح - السبت 24 أبريل 2021

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرص القاهرة على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات لحماية أمن المنطقة.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري، مساء السبت، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الذي يزور القاهرة، حيث شدد الرئيس السيسي على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي رحب بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بلده الثاني مصر، مؤكداً التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعباً لدولة الإمارات في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وعمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين البلدين.

وأشار الرئيس السيسي إلى حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية.

من جانبه؛ أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال، متبادلاً التهنئة مع الرئيس المصري بمناسبة شهر رمضان المعظم، مؤكداً أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين حكومةً وشعباً وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعماً لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مؤكداً الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة.

وفيما يتعلق بقضايا المنطقة؛ تناولت المباحثات عدداً من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وكذلك سد النهضة، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة، سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، واستعادة مؤسساتها الوطنية وصون مقدراتها.

كما تم الاتفاق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري الإماراتي كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشئون السيادية لدول المنطقة، والتي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية والمتطرفة بها، حيث شدد الرئيس السيسي على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في وقت سابق السبت، إلى القاهرة، وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه.