محمد بن زايد والرئيس المصري يبحثان في القاهرة آخر التطورات الإقليمية.. التفاصيل الكاملة

محمد الفلاح - السبت 24 أبريل 2021

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم في القاهرة العلاقات الأخوية المتجذرة وسبل تنمية مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة إضافة إلى آخر تطورات القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري في القاهرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.

كما تطرق اللقاء إلى مستجدات جائحة كورونا في البلدين والعالم والجهود المبذولة للحد من تداعياتها على مختلف المستويات.

وفي بداية اللقاء تبادلوا لتهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك ..داعيين الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة على شعبي البلدين وجميع الشعوب العربية والإسلامية وأن يعم السلام والوئام البشرية جمعاء.

ونقل إلى الرئيس المصري تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات وتمنياته له بالصحة والعافية، ولمصر وشعبها الشقيق دوام التقدم والنماء والاستقرار.

وأكد و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات الدائم على التنسيق والتشاور مع مصر فيما يتعلق بالملفات والأزمات الإقليمية وسبل التعامل معها.

من جانبه رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بلده الثاني مصر ..مشيرا إلى أن زيارات سموه تقدم دفعاً قوياً لمسار العلاقات الثنائية الأخوية والاستراتيجية والعمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وتحقيق تطلعاتهما إلى التقدم والتنمية والازدهار.

وشدد الرئيس المصري خلال اللقاء على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

وقد أقام الرئيس المصري مأدبة إفطار لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق .

وقد غادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القاهرة حيث كان في وداعه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.