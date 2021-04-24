الأردن يسجل 49 وفاة و1259 إصابة جديدة بـ"كورونا"

محمد الفلاح - السبت 24 أبريل 2021

أعلن الأردن اليوم تسجيل 49 حالة وفاة و 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".



ونقلت وكالة الانباء الاردنية "بترا "عن وزارة الصحة الأردنية أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 8563 حالة وفاة و700423 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ اليوم 3340 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 664772 حالة في حين تتلقى 1841 حالة العلاج في المستشفيات.