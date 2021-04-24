شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح كورونا محليًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد عن تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح كورونا في مصر سنوياً ضمن اتفاقية تصنيع لقاح صيني، فضلاً عن التعاون مع روسيا لبدء تصنيع لقاح روسي للإسهام في زيادة إنتاج جرعات اللقاحات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي للفيروس المستجد في بلادها.

وأشارت إلى أن شهر إبريل الجاري يشهد زيادة في عدد إصابات الفيروس في مصر، مشددةً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية خلال الفترة الحالية.