شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت والبحرين تؤيدان قرار المملكة حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الكويت والبحرين عن تأييدهما لقرار المملكة حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان بسبب استغلالها لتهريب المخدرات. وأكدتا أن قرار المملكة يحمي مجتمعها من المخدرات ويكافح الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وكانت المملكة قررت منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من الساعة 9 صباحاً من يوم الأحد 13 / 9 / 1442هـ لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.