السعودية تحظر دخول الفواكه والخضر من لبنان بسبب تهريب المخدرات

بيروت ـ رويترز: أعلنت السعودية يوم الجمعة فرض حظر على دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها بسبب زيادة تهريب المخدرات. وقال عباس مرتضى وزير الزراعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال إن الحظر السعودي خسارة كبيرة، وإن قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية 24 مليون دولار سنويا.

وأضاف “الأمر خطير جدا خصوصا إذا ما انعكس سلبا على باقي الدول الخليجية التي قد تتخذ إجراءات مماثلة أو مشددة”.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية يوم جمعة إنها أحيطت علما عبر السفارة السعودية بقرار الحظر. وأضافت في بيان “نقل الوزير شربل وهبة الموضوع إلى كبار المسؤولين”. وتابع البيان قائلا “على السلطات اللبنانية العمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب… لمنع الإضرار بالمواطنين الأبرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني”.

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