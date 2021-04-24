شكرا لقرائتكم خبر عن وسيلة جديدة لحماية الدماغ عقب الإصابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في دراسة جديدة نُشرت بمجلة «الخلية» اكتشف العلماء طريقة جديدة لمنع الخلايا العصبية في الدماغ من التدهور عقب التعرض للإصابة. كشفت أيضاً عن وجود صلة ميكانيكية محتملة بين إصابات الدماغ الرضحية ومرض الزهايمر.

أسفر ذلك البحث أيضاً عن علامة حيوية جديدة للدم تدل على تنكس الخلايا العصبية بعد الإصابة، وهو أمر مهم لأن هناك حاجة ملحة لمؤشرات الدم الحيوية القائمة على الآلية التي يمكنها تشخيص إصابات الدماغ من ذلك النوع، ومراحل خطورتها.

اكتشف الباحثون أن أحد أنواع بروتين تاو-بروتين مرتبط بالزهايمر- زاد بسرعة في أشكال متعددة من إصابات الدماغ الرضحية في الفئران والجرذان، واستمر بشكل مزمن عندما لم يتم علاج تنكس الخلايا العصبية. أظهروا كذلك أن زيادة ذلك البروتين في دماغ الإنسان تزداد سوءاً عندما كان لمريض الزهايمر أيضاً تاريخ سابق لتلك الإصابات الدماغية.

اختبر الفريق التدخلات العلاجية بعد الإصابات الدماغية الرضحية في كل نقطة من النقاط العقدية الثلاث في مسار الإشارات الجديد الذي حددوه على أنه يؤدي إلى زيادة البروتين تاو وللخلايا العصبية بعد الإصابة. باستخدام الأدوية المعروفة أو العقاقير التجريبية وجدوا أن جميع النقاط الثلاث توفر فرصة علاجية فاعلة.