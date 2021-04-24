شكرا لقرائتكم خبر عن تغير إشارة الكالسيوم ترتبط ببداية الإصابة بالزهايمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصلت دراسة جديدة قادها باحثون في كلية الطب بجامعة ييل إلى أن الخلايا العصبية الحساسة في قشرة الفص الجبهي تتسبب في حدوث «تسرب» لمخزون الكالسيوم مع تقدم العمر. يؤدي هذا الخلل في مخزون الكالسيوم بدوره إلى تراكم بروتينات تاو المفسفرة أو المعدلة، والتي تسبب الحبائك الليفية العصبية التي تعتبر السمة المميزة لمرض الزهايمر.

تواجه هذه الخلايا العصبية الضعيفة مشكلة أخرى؛ فهي تميل - مع التقدم في العمر- إلى فقدان منظم رئيسي لإشارات الكالسيوم، وهو بروتين يسمى كالبيندين، والذي يحميها من زيادة الكالسيوم. يوجد ذلك المنظم بوفرة في الخلايا العصبية للأشخاص الأصغر سنًا.

كشفت تلك الدراسة، والتي نشرتها مجلة الزهايمر، أن مع التقدم بالعمر تواجه تلك الخلايا مشكلة مزدوجة، وهي زيادة تسرب الكالسيوم المؤدي لردود فعل سمية، وتضاؤل مستويات بروتين كالبيندين الواقي.