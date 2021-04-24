شكرا لقرائتكم خبر عن آلام أسفل الظهر تُضعف حيوية الجسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعد أسفل الظهر من أكثر المناطق التي يصيبها الألم، وهي مشكلة شائعة تصيب معظم الأشخاص خلال مراحل الحياة، وخاصة مع بلوغ سن الأربعين؛ حيث إن هذه المنطقة تحتوي على عظام العمود الفقري القطني، والأقراص الفقرية، ومجموعة من الأعصاب، والعضلات والأربطة والأوعية الدموية، ولهذه الآلام أسباب متعددة، لكنها تختلف من شخص لآخر، وفي السطور القادمة يسلط الخبراء والاختصاصيون، الضوء على هذه الإصابة وطرق الوقاية والعلاج.

يقول الدكتور شاراث كومار أخصائي جراحة الأعصاب والعمود الفقري: إن مشكلات أسفل الظهر عديدة ومتنوعة، وتشمل هشاشة العظام، الانزلاق الفقاري، تشوه العمود الفقري القطني مثل الحداب والجنف، والكسور التي تشمل: الفقرات، مرض القرص التنكسي، والالتواء العضلي وغيرها، وتظهر أعراض كل هذه الحالات سريرياً على شكل آلام في منطقة أسفل الظهر، ويرافقها ضغط على الأنسجة العصبية، وفي بعض الأحيان اضطرابات في الأمعاء والمثانة وصعوبة في إفراغ أو حبس البول، وربما تؤدي إلى الإمساك الحاد، إضافة إلى الإحساس بالحرق أو الطعن في المكان المصاب، ويمكن أن ينتشر الألم إلى أسفل الساق، ويزداد سوءاً مع الانحناء أو الرفع أو الوقوف أو المشي.

أسباب وعوامل

يلفت د.شاراث، إلى أن آلام أسفل الظهر تصيب أكثر من 80% من البالغين في مرحلة ما من حياتهم، وأفادت بعض الدراسات بأنها من المسببات الرئيسية للإعاقة، وتعتبر العوامل الميكانيكية التي تنجم عن حركات العمود الفقري غير الطبيعية، هي أكثر أسباب هذه الآلام شيوعاً، وتشمل الهياكل الشوكية، كمفاصل الوجه، الأقراص الفقرية، التواء الأربطة، العضلات أو الأوتار، والأنسجة الرخوة، ما يؤدى إلى حدوث ضعف أو تشوه أو كسور في هذه المنطقة.

عرق النسا

يذكر الدكتور طارق أسلم، استشاري أمراض الروماتيزم وآلام المفاصل، أن عرق النسا من المشكلات التي ترتبط بآلام أسفل الظهر عند بعض الأشخاص؛ حيث إنها تبدأ من هذه المنطقة وعلى طول مسار العصب الوركي، وتسمى أيضاً «اعتلال الجذور القطنية»، وتؤثر في جانب واحد فقط من الجسم مع الشعور بخدر أو وخز مصاحب في الجانب المصاب، وفي 90% من الحالات يكون سبب الإصابة هو الانزلاق الغضروفي، ويمكن أن ينتج عنه نتوء عظمي، وتضيق القناة الشوكية.

فئة مستهدفة

يشير د.طارق، إلى أن هناك العديد من العوامل التي تزيد معدل الإصابة وتستهدف مجموعة من الأشخاص أكثر من غيرهم، بحسب ما أظهرته الدراسات والإحصاءات، وتشمل الآتي:

* تزيد مخاطر التغيرات التنكسية في العمود الفقري مثل الانزلاق الغضروفي والنتوءات العظمية عند الأشخاص بعد سن الـ45.

* يمكن أن يؤثر داء السكري في الأعصاب، وربما يؤدي إلى الإصابة عن طريق إتلاف العصب.

* يزيد وزن الجسم من الضغط الواقع على العمود الفقري.

* العاملون في رفع الأحمال بشكل متكرر، وحمل الأوزان الثقيلة، والقيادة لمسافات طويلة، وأشارت بعض الأبحاث إلى ارتباط عرق النساء بالمزارعين والمدخنين ومن يتعرضوا للإجهاد النفسي.

طرق التداوي

يشير د.طارق، إلى أن الضغط المستمر على العصب الوركي يمكن أن يؤدي إلى تلف دائم في العصب الموجود هذه المنطقة، ما يؤدي إلى آلام شديدة وخدر أو شلل جزئي في الجانب المصاب، ويرافقه التنميل والضعف في الأطراف، والتشوه الوضعي، وفقدان التوازن ويحتاج المريض إلى ارتداء الأحذية الطبية، وتعتبر هذه الحالة طارئة ويجب استشارة الطبيب المختص؛ حيث إن التشخيص والعلاج في وقت مبكر يسهمان في منع المضاعفات طويلة الأمد، وتشمل الخيارات العلاجية الآتي:

* العلاج التحفظي هو الأكثر استخداماً في معظم الحالات، وأظهرت الدراسات أن نحو 50% من المرضى المصابين بعرق النسا الحاد تحسنوا في غضون 10 أيام، و75% بعد 4 أسابيع من ظهور الأعراض.

* الحقن فوق الجافية تسهم في تخفيف الآلام على المدى الطويل لمدة تصل إلى ستة أشهر، وتعتبر هذه هي الطريقة فعالة لعلاج المرضى الذين لا يشعرون بالراحة من خلال الإجراءات التحفظية، ولأولئك الذين تكون لديهم مخاطر الجراحة عالية أو الذين يختارون إجراءات غير جراحية.

-يمكن اللجوء للتدخل الجراحي العمود الفقري على وجه السرعة، عند حدوث المضاعفات الشديدة كظهور أعراض فقدان الإحساس في أحد الأطراف أو خلل في المثانة أو الأمعاء، وكذلك للمرضى الذين يعانون آلاماً مستعصية ولا يتحسنون بالأدوية، والذين لا يتضاءل حجم الألم بعد 6-8 أسابيع من العلاج المحافظ.

فحوص واختبارات

يبين الدكتور محمد مشهور استشاري جراحة العظام، أن آلام أسفل الظهر من أكثر المشكلات التي يعانيها الكثير من الرجال والسيدات، وازدادت نسبة الإصابة أثناء جائحة كورونا نتيجة العمل من المنزل، وعدم وجود بيئة صالحة كالمكتب النظامي أو الجلوس على المقاعد التي تسهم في عدم إجهاد الظهر والفقرات، ويتم التشخيص عن طريق الكشف السريري وسماع القصة المرضية والأعراض التي يعانيها المريض لتحديد نوع المشكلة؛ حيث إنها تختلف بحسب تفاوت درجات الألم والمناطق التي يمتد إليها، فربما تكون التهابات العضلات، أو المفاصل بين الفقرات الظهرية والفقرات القطنية، أو الأعصاب أو انزلاق غضروفي نصفى أو كلى.

تأثير سلبي

يلفت د.محمد إلى أن آلام أسفل الظهر يصاحبها مضاعفات كثيرة وتأثيرات سلبية مثل: التهاب الأعصاب الطرفية الذي يمتد الطرفين السفلين أو أحدهما ويسبب آلاماً مزمنة، وعدم القدرة على المشي أو الوقوف بصورة طبيعية والإجهاد الشديد بسرعة كبيرة، وعند القيام بأقل مجهود سواء كان في فترات الجلوس أو الوقوف أو الحركة، والشعور بالتعب أثناء ممارسة الرياضة، أو عند القيام بأنشطة الحياة اليومية، وربما تحتاج بعض الحالات للذهاب إلى المستشفى وطلب الرعاية الطبية العاجلة.

علاج ووقاية

يشير د.محمد إلى أن تجنب آلام أسفل الظهر يحتاج إلى الابتعاد عن بعض العادات السيئة التي يقوم بها بعض الأشخاص أثناء ممارسة الأنشطة اليومية وتكون سبباً في الإصابة، وتتمثل طرق الوقاية في:

* ضرورة تناول كميات كافية من المياه على مدار اليوم.

* تجهيز مكان مخصص للعمل للمضطرين لإتمام المهام المكتبية من المنزل، لتجنب الجلوس الخاطئ لفترات طويلة، واستخدام لوحة مفاتيح منفصلة عن الحاسوب حتى يكون الوضع أكثر راحة وأقل إجهاداً للفقرات والعضلات.

* ممارسة الرياضة من أهم الطرق التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية في كل أنحاء الجسم، وخاصة في العضلات الظهرية والفقرات، كما تفيد السيدات بعد انقطاع الطمث لتجنب الإصابة بالهشاشة العظمية بالفقرات، وتعتبر أفضل الرياضات هي المشي بشكل يومي لمدة لا تقل عن نصف ساعة، حتى لا تتعرض الفقرات للضعف والوهن والكسور؛ حيث إن الحركة المستمرة أهم وسائل الحفاظ على حيوية الجسم.

الالتواء العضلي

يعتبر الالتواء العضلي الناجم عن الإجهاد من أكثر الأسباب المرتبطة بآلام أسفل الظهر؛ حيث إنه يصيب الأربطة التي تصل العظام ببعضها، والأوتار التي تربط العضلات بالعظام، وتحدث هذه الحالة نتيجة التعرض لحوادث السيارات أو الإصابات الرياضية، أو الأوضاع الخاطئة التي يفعلها بعض الأشخاص أثناء الجلوس أو النوم، وتؤدى إلى تمدد أنسجة العمود الفقري وربما تمزقها، وتتسبب هذه الحالة في الشعور بآلام شديدة وتشنجات عضلية بالمنطقة السفلى والساقين، وحدوث خلل في وظائف الفقرات مع الوقت، ويمكن أن تتلاشى الأعراض خلال بضعة أسابيع في الحالات البسيطة، أما الشديدة التي تُحدث تلفاً هيكلياً فيكون الأفضل هو التدخل الطبي.