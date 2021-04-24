شكرا لقرائتكم خبر عن بحث جديد يغير طريقة علاج مرضى ارتفاع ضغط الدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم تجد الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة جونز هوبكنز وكلية الطب بجامعة هارفارد أي دليل على أن ضغط الدم الانبساطي -القراءة السفلية في فحص ضغط الدم - يمكن أن يكون ضاراً للمرضى عند خفضه إلى مستويات كانت تعتبر في السابق منخفضة بدرجة كبيرة. يرى الباحثون أن تلك النتائج ربما تغير طريقة الأطباء في علاج المرضى.

غالباً ما يظهر هذا النوع من نمط ضغط الدم عند كبار السن، وأشارت الدراسات القديمة التي تستخدم أساليب بحثية أقل موثوقية إلى أن خطر الإصابة بنوبة قلبية بدأ في الزيادة عندما كان ضغط الدم الانبساطي أقل من 70 أو أعلى من 90، لذلك كان من المفترض أن هناك حداً مناسباً للقراءة الانبساطية.

قام الباحثون بتحليل البيانات الجينية وبيانات البقاء على قيد الحياة لأكثر من 47000 مريض في جميع أنحاء العالم. وأظهرت الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية المرموقة «الدورة الدموية» أنه على ما يبدو لا يوجد حد أدنى من المستوى الطبيعي لضغط الدم الانبساطي ولا يوجد دليل في هذا التحليل الجيني على أن ضغط الدم الانبساطي يمكن أن يكون منخفضاً للغاية.

أكد الباحثون أيضاً أن قيم أعلى قراءة ضغط الدم الانقباضي فوق 120 تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.