شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخدام المفرط للذراع يزيد الإصابات وسط اللاعبين الشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحذر أطباء في مجال الإصابات الرياضية من أن الشباب الصغار الذين يقومون برمي الكرة طوال الوقت ولا يعطون الذراع بعض الراحة، يكونون عرضة بدرجة كبيرة لإصابات المرفق والذراع، حيث أن أجسامهم لم يهيأ لها النمو بالدرجة الكافية لتحمل العبء والجهد البدني.

ينتمي أولئك الأطباء لما يعرف بنظام هنري فورد الصحي الرياضي، وذكروا عدداً من حالات الإصابة، وكان السبب في بعضها هو قذف كرة البيسبول الثقيلة؛ وينصحون بضرورة الاعتدال في كل نشاط ابتداءً من التدريب إلى اللعب والتأكد من أن الذراع تأخذ استراحة.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2015 في المجلة الأمريكية للطب الرياضي يمثل اللاعبون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عامًا ما يقرب من 57 ٪ من اجمالي حالات الجراحة المعروفة باسم تومي جون.

قدم الدكتور مخني، أحد أطباء نظام هنري فورد الصحي الرياضي، هذه النصائح للاعبين والمدربين وأولياء الأمور لمنع وتقليل مخاطر الإصابة من الإفراط في الاستخدام: اتباع ارشادات الملعب وفترات الراحة - تجنب تعدد الفرق مع تداخل الموسم- الإحماء بشكل صحيح عن طريق التمدد والجري والرمي التدريجي السهل – التدرب على وضعيات أخرى للجسم غير الرمي – تعلم آليات ارمي الجيد منذ وقت مبكر – التوقف عن اللعب عند الإحساس بالألم والتقرحات لأنها علامات على حدوث مشكلة بالجسم – اعلام المدرب أو ولي الأمر عند الإحساس بألم في المرفق أو الكتف – ممارسة ألعاب متنوعة لإعطاء الذراع بعض الراحة وجعلها تنمو بالطريقة الصحيحة.