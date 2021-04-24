شكرا لقرائتكم خبر عن محلية النواب تناقش المواقف العشوائية وشمول قرى القليوبية بمبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ثلاثة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة طلبات إحاطة تتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحل مشكلة انتشار المواقف العشوائية.

وتتاقش لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماعها غدا الأحد، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة سولاف دوريش، بشأن نقل الموقف العشوائي بقريتي حلابة وصنافير – مركز قليوب – محافظة القليوبية، وذلك لما يسببه من معاناة لأهالي المنطقة والقرى المجاورة.

وتنظر اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن إدراج قرى مركز قليوب والقناطر الخيري ضمن المبادرة "حياة كريمة"، حيث تتوافر بهما شروط تطوير القرى.

ويتناول اجتماع لجنة الإدارة المحلية يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نور أبو ستيت، بشأن استمرار مناقشة استكمال تغيير قيود الارتفاع لباقي القرى الواقعة في حيز مركز البلينا– محافظة سوهاج- أسوة بما تم تغييره في بعض القرى الأخرى من 3 إلى 21 متر.