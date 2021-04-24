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الكويت تسجل 1206 إصابات جديدة بكورونا و 9 حالات وفاة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 24 أبريل 2021

أعلنت الكويت اليوم تسجيل 1206 إصابات جديدة بفيروس و 9 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية .

 

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله إن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد ارتفع إلى 265404 وإجمالي الوفيات إلى 1511.

 

وأضاف الدكتور السند أنه تم أيضا تسجيل 1497 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 248633 حالة ..مشيرا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 93.7%.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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