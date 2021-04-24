تنفيذا لتوجيهات الشيخة فاطمة.. مساعدات رمضانية لآلاف الأسر السودانية في 7 ولايات

محمد الفلاح - السبت 24 أبريل 2021

تنفيذا لتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي "أم الإمارات".. بدأت الهيئة في تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في السودان، لتلبية الاحتياجات الرمضانية لآلاف الأسر في ولايات الخرطوم، وغرب دارفور، وشمال كردفان، وكسلا، ونهر النيل، والجزيرة والولاية الشمالية.



وأمرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بسرعة إيصال المساعدات لتوفير احتياجات الصائمين من المواد الضرورية والمستلزمات الرمضانية، وإيلاء عناية خاصة للأسر المتأثرة بالأوضاع الصحية الراهنة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها ظروف جائحة كوفيد-19.

وأعلنت الهيئة أنها شرعت فورا في تنفيذ توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وسيرت جسرا جويا من ثلاث طائرات غادرت تباعا ووصلت إلى مطار الخرطوم، تحمل مئات الاطنان من المواد الغذائية الضرورية.

وأشاد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالمواقف الإنسانية الأصيلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.. وقال " إن سموها تعتبر رمزا للعطاء الإنساني اللامحدود ليس على مستوى الإمارات فحسب، بل أصبحت معلما بارزا في مسيرة العمل الإنساني إقليميا ودوليا"..مؤكدا على دور سموها الريادي في تبني قضايا إنسانية جوهرية خاصة في مجال تعزيز قدرة النساء والأطفال ضحايا الحروب والنزاعات والكوارث والأزمات.

كما أكد أن توجيهاتها بإرسال مساعدات عاجلة إلى السودان تأتي في إطار اهتمامها بالأوضاع الإنسانية خاصة تلك التي تعاني منها اللاجئات والأطفال، والظروف الصحية التي خلفتها جائحة "كورونا" على حياة الأشقاء في السودان، وحرصها على توفير الاحتياجات الضرورية للمتأثرين من الإجراءات المتبعة حاليا لتعزيز التدابير الوقائية والاحترازية للحد من تفشي الوباء.

وأشار الفلاحي إلى أنه جرى تسيير 3 رحلات جوية إلى العاصمة السودانية لتوفير احتياجات الصائمين خلال الشهر الفضيل.. وقال " إن الهيئة تعمل بالتنسيق مع سفارة الدولة في الخرطوم، والشركاء المحليين في السودان لإيصال المساعدات إلى مستحقيها في الولايات المختلفة بالسرعة المطلوبة، حتى تحقق أهدافها في تحسين إمدادات الغذاء خلال شهر رمضان الكريم، وتلبي تطلعات المستفيدين منها في الحصول على احتياجاتهم الأساسية".

وأضاف.. " سيتم تخصيص نصيب وافر من المساعدات للنساء والأطفال والشرائح الضعيفة، الذين هم أكثر الفئات تأثرا في هذه الظروف".

من جانبه أكد حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان أن مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الإنسانية والتنموية على الساحة السودانية تعزز قدرات الشرائح والفئات الضعيفة، وتعمل على تحسين أوضاعها الإنسانية المعيشية، وتساهم في توفير ظروف حياة أفضل لها من خلال تلبية احتياجاتها الأساسية.

وقال إن سموها عودتنا دائما على إطلاق مثل هذه المبادرات النوعية خلال شهر رمضان الكريم لتوفير متطلبات الصائمين وتيسير فريضة الصوم عليهم..

مشيرا إلى أن سفارة الدولة وضعت خطة تفي بتحقيق أهداف المبادرة من خلال توسيع مظلة المستفيدين منها في سبع ولايات سودانية.