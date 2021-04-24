شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 519 ألفا و615 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في لبنان حتى اليوم السبت إلى 519 ألفا و615 بعد تسجيل 1511 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7118 بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 1502 من بين المقيمين و 9 من بين

الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 519615 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 7118 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يسجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية يناير الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين. كما يسجل عدد الوفيات ارتفاعاً قياسياً.