شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 6967 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 6967 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1025288 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 43 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 15217, فيما تم تسجيل 6959 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 897966 حالة.

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات الى اليوم 112105 مصابين ,منهم 509 يرقدون في ردهات العناية المركزة.