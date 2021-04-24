القبض على ناقل مخدرات جنوب غربي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، إلقاء القبض على أحد ناقلي المخدرات جنوب غربي بغداد.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود احد ناقلي حبوب المخدرات يقوم بنقل الحبوب بواسطة دراجة نارية "ستوتة" من منطقه حي البكر إلى منطقة زوية".



وأضافت، أنه "تم نصب كمين في سيطرة السويب، وتم إلقاء القبض عليه أثناء محاولة دخول قاطع المسؤولية بواسطة دراجة نارية بالجرم المشهود وفق المادة ٢٨ مخدرات وتم تسليمه إلى الجهات المختصة".

