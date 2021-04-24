ديبالا على طاولة اهتمامات أحد أندية الليجا

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ديبالا على طاولة أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن ديبالا من أكثر المعجبين بمواطنه دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، وظهر ذلك عندما تناولا العشاء معًا منذ فترة طويلة في مدريد.



وأوضحت أن عقد ديبالا مع يوفنتوس ينتهي في صيف 2022، ومفاوضات التجديد متوقفة حاليًا بين الطرفين.

وقد يسعى يوفنتوس لبيع ديبالا في الصيف المقبل، قبل أن يرحل مجانًا عن النادي بنهاية الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن أتلتيكو غير مستعد لدفع 100 مليون يورو للتعاقد مع ديبالا، وهو المبلغ الذي يطلبه يوفنتوس للتخلي عن اللاعب.