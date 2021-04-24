شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في زيارة رسمية.. محمد بن زايد يصل القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى القاهرة في زيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي.

يضم الوفد المرافق.. الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، و علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، و محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، و الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.