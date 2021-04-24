شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المحتجين ضد قيود العزل يتظاهرون وسط لندن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

احتج آلاف المتظاهرين المناوئين للعزل العام في مسيرة من دون كمامات، وسط لندن السبت، في تحد للقيود على التجمعات خلال الجائحة «كوفيد- 19».

وأطلق منظمو المسيرة عليها اسم «اتحدوا من أجل الحرية». وردد المحتجون هتافات تقول: «الحرية» و«اخلع كمامتك» ورفع البعض منهم لافتات كتبت عليها عبارات منها «لا لجوازات سفر اللقاحات» و«العزل يقتل».

وذكرت وسائل إعلام، أن عدد المشاركين في المسيرة عشرة آلاف، لكن شرطة المدينة لم تعلن رقماً.

وقال متحدث باسم شرطة المدينة إنه لا علم لديه بشأن احتجاز محتجين. ويرى مناوئو العزل العام أن القيود الصحية لا ضرورة لها، وأنها انتهاك لحقوق الإنسان. وأبدو معارضتهم التطعيمات، وارتداء الكمامات، وبطاقات التلقيح المسماة جوازات السفر الصحية.