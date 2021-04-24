شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تتعاقد مع «فايزر» على 40 مليون جرعة لقاح إضافية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

أعلنت كوريا الجنوبية، السبت، توقيعها عقداً مع شركة «فايزر» لشراء 40 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لكوفيد-19 وسط مخاوف من قفزة في حالات الإصابة في البلاد.

وقالت في بيان، إن ذلك يرفع كميتها الحالية من لقاحات فايزر إلى 66 مليون جرعة. وأشارت إلى أنها تعاقدت إجمالاً على 192 مليون جرعة لقاحات، من بينها جرعات من «مودرنا» و«أسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون» و«نوفافاكس».

وقال وزير الصحة كوون ديوك- تشيول في إفادة صحفية «حصلت الحكومة على كمية من لقاحات كوفيد-19 كافية لتطعيم ما يقرب من 100 مليون نسمة، أي مثلي عدد سكان كوريا الجنوبية بالكامل».