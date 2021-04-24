شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تستقبل 150 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا من الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دمشق - رويترز

استقبلت سوريا، السبت، 150 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» المضاد لكوفيد-19، منحة من الصين لمواجهة الجائحة.

وقال وزير الصحة، حسن الغباش، للصحفيين في المطار، إن بلاده تقدر هذه المساعدة التي تسمح لوزارة الصحة بمكافحة الوباء، والحد من تأثيره على الصحة والمجتمع والاقتصاد. وأضاف أن الجرعات ستُمنح أولاً إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية، ثم كبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة.

وقال سفير الصين لدى سوريا، إن الشحنة المقبلة، وقوامها 150 ألف جرعة لقاح ستصل قريباً.

وقال مسؤولون، إن سوريا تبحث أيضاً مسألة توفير اللقاحات مع روسيا، لكن لم يعلن بعد عن تلقي جرعات من موسكو.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، إن دمشق تسلمت هذا الأسبوع أول شحنة لقاحات من مبادرة «كوفاكس» العالمية بحوالي 200 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا». ويتوقع تسلم المزيد من الشحنات خلال الأسابيع المقبلة.

ونشرت منظمة الصحة العالمية فرقاً في سوريا لتنفيذ برنامج للتطعيم سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، أو بعض المناطق الخارجة عن سيطرتها، وذلك بعد عشر سنوات من الحرب.