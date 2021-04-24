شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا توقف 3 أشخاص بعد هجوم رامبوييه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرنسا - أ ف ب

أعلنت السلطات الفرنسية، السبت، توقيف 3 أشخاص على ذمة التحقيق في الهجوم على مركز للشرطة في رامبوييه قرب باريس، والذي قتلت فيه شرطية بطعنات مهاجم قبل أن يلقى مصرعه بالرصاص.

ويعقد حالياً اجتماع بين أجهزة من وزارات الداخلية والعدل والدفاع، بإشراف رئيس الوزراء جان كاستيكس الذي زار الجمعة مكان الاعتداء وأعاد السبت التأكيد «تصميم الدولة الكامل في مواجهة التهديد الإرهابي». وقَتل جمال قُرشان (36 عاماً) بطعنتين الشرطية ستيفاني أم. (49 عاماً) عند مدخل مركز رامبوييه.

وأفاد مصدر قريب من التحقيق أن والد المهاجم وشخصين آخرين استضافاه على فترات، وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق. والموقوفان استضافا المعتدي «إدارياً على الأقل»، وفق مصدر مقرب من التحقيق. وأوضح المصدر أن هاتف جمال يحوي أناشيد دينية.

ويواصل المحققون فحص الوثائق المحجوزة خلال عمليات تفتيش أجريت الجمعة في منازل والد المهاجم والموقوفَين الآخرين.

ووصل قرشان إلى فرنسا بصورة غير شرعية، وحصل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على ترخيص إقامة صالحة لعام وفقاً لنيابة مكافحة الإرهاب. وذكر المدعي جان فرنسوا ريكار، أن الرجل قام بعملية مراقبة قبل الهجوم.

وينكب المحققون على رسم مسار قرشان، وإن كان تلقى مساعدة من أشخاص أو تواصل عبر الإنترنت مع جماعات.

ويتحدر قرشان من مدينة مساكن التجارية القريبة من سوسة التونسية، وتقيم عائلته هناك في منزل متواضع، وله أخت وأخوان على الأقل.

ووصفه قريبه نور الدين بأنه «شخص هادئ جداً، وليس شديد التدين»، لكنه لم يلتقه منذ فترة طويلة. وأفاد آخر أنه زار تونس لأسبوعين مؤخراً، وكان يبدو «مكتئباً».

وتعتزم السلطات الفرنسية تكريم الشرطة ضحية الهجوم. وهي أم لفتاتين، وكانت موظفة إدارية في أمانة مركز الشرطة في رامبوييه منذ 28 عاماً. ومنذ العام 2015 وقعت سلسلة هجمات إرهابية، خلفت أكثر من 260 قتيلاً في فرنسا.