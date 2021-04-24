شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعترف رسمياً بالمجازر ضد الأرمن على أنها «إبادة جماعية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، اعترافه رسمياً، بـ«الإبادة الأرمينية» مكرماً بذلك ذكرى 1.5 مليون أرمني لقوا حتفهم في مذابح خلال السنوات الأخيرة من حكم الدولة العثمانية، في خطوة أثارت غضب أنقرة التي أعلنت رفضها للقرار الأمريكي.

وقال مسؤول أمريكي: إن اعتراف بايدن بالإبادة بحق الأرمن لا يهدف إلى تحميل تركيا المسؤولية. واعتبر أن الخطوة الأمريكية بالاعتراف بالإبادة بحق الأرمن هو ضمان عدم تكرارها.

من جهته، شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، على رفض أنقرة للقرار الأمريكي.

وطوال عقود مارست أرمينيا ضغوطاً للحصول على اعتراف دولي بأن ما تعرض له 1.5 مليون أرميني خلال السنوات الأخيرة من نهاية الدولة العثمانية هو «إبادة جماعية». وتطالب يريفان تركيا بتعويضات مالية، وبإعادة حقوق الملكية لأحفاد الذين قتلوا في المجازر في 1915-1918.

واعترفت نحو ثلاثين دولة والاتحاد الأوروبي بـ«الإبادة الأرمينية» في حين ترفض تركيا هذا الاتهام بشكل قاطع.

وبهذه الخطوة يكون بايدن أول رئيس أمريكي يصف المجازر بأنها إبادة، وعلى الرغم من عدم وجود عواقب قانونية لهذا التصنيف إلا أنه سيغضب أنقرة التي تصر على عدم وجود إبادة وأن الطرفين ارتكبا فظائع خلال الحرب.

وكان أكثر من 100 عضو في الكونجرس على رأسهم آدم شيف الرئيس الديمقراطي للجنة المخابرات في مجلس النواب، قد بعثوا برسالة إلى بايدن يحضونه فيها على الوفاء بتعهده بالاعتراف بالإبادة خلال حملته الانتخابية. وسبق أن اعترف الكونجرس الأمريكي رسمياً بالمجازر على أنها إبادة جماعية في كانون الأول/ديسمبر 2019 في تصويت رمزي.

وقالت الرسالة: «على مدى عقود بينما يعترف القادة في جميع أنحاء العالم بأول إبادة جماعية في القرن العشرين حافظ رئيس الولايات المتحدة على صمته».

وأضافت: «سيدي الرئيس، كما قلت العام الماضي في بيانك الصادر في 24 نيسان/إبريل إن «الصمت هو تواطؤ». والصمت المخزي لحكومة الولايات المتحدة بشأن الحقيقة التاريخية للإبادة الجماعية للأرمن استمر مدة طويلة جداً ويجب أن ينتهي».

وبعد أن وافق البرلمان الهولندي على اقتراح في شباط/فبراير يحض الحكومة على الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، اعتبرت تركيا أن هذه الخطوة «تهدف إلى إعادة كتابة التاريخ بالاستناد إلى دوافع سياسية».

وخشية أن يستغل بايدن خطابه السبت، للاعتراف بالإبادة الجماعية، قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو في مقابلة هذا الأسبوع إن «البيانات بدون التزامات قانونية لن يكون لها أي فائدة، لكنها سوف تضر بالعلاقات (...) وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تجعل العلاقات أكثر سوءاً، فإن هذا القرار يعود لهم».