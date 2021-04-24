شكرا لقرائتكم خبر عن ناقلة نفط تتعرض لهجوم قبالة الساحل السوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - (أ ف ب)

تعرّضت ناقلة نفط إيرانية قبالة الساحل السوري السبت لهجوم هو الأول من نوعه منذ اندلاع النزاع في سوريا تسبّب بحريق ضخم فيها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لفرانس برس: «إن انفجاراً ضرب ناقلة النفط الإيرانية قرب مصب النفط في بانياس الساحلية». وأضاف: «ليس لدينا تأكيد عن مصدر الهجوم، لكن الناقلة قادمة من إيران». كما لم يُؤكد المرصد سبب الانفجار وما إذا كان ناجماً «عن استهداف بطائرة مسيرة أو استهداف من البحر».

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزارة النفط أن حريقاً اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مدينة بانياس الساحلية بعد تعرضها «لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية». وأشارت الوكالة في وقت لاحق إلى «إخماد الحريق الذي نشب بشكل كامل». ولم يفد أي مصدر بوقوع إصابات.

ويعد هذا أول هجوم من نوعه مُنذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي فبراير/شباط 2020، هوجمت أربعة مواقع نفطية وغازية في محافظة حمص بطائرات مسيّرة مسلّحة، ما سبب حرائق وخسائر مادية.

ولم تتبن أي جهة الهجوم الذي جاء بعد أسبوع على استهداف منشآت نفطية بحرية تابعة لمصفاة بانياس تعرّضت للتخريب بواسطة عبوات ناسفة زرعها غطّاسون. وقبل ذلك في 23 يونيو/حزيران 2019، تعرّضت المنشآت النفطية البحرية لمصفاة بانياس لعملية تخريبية، ما تسبب بتسرّب نفطي في منطقة المصب البحري وتوقف بعضها.