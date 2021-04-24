شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان فى "معهد بحوث القطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، 6 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، تبدأها غدا الأحد لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، فى اجتماع مشترك مع مكتبى لجنتى الصناعة، والخطة والموازنة.

وتناقش لجنة الزراعة خلال اجتماعاتها بعد غد، الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوى، بشأن فقد محطة الزهراء لتربية الخيول لمكانتها وريادتها العالمية لقصور أداء الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى استيفاء المطالبات الواردة بتقرير السوق الأوروبية لعام 2010 الأمر الذى أدى لوقف صادرات المحطة للدول الأوروبية والعربية، بالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن عدم الشفافية فى الإعلان وإجراء مزاد بقطاع الزراعة الآلية، والذى أعلن عنه بالموقع الإلكترونى لوزارة الزراعة وليس بإحدى الجرائد الرسمية.

وتجتمع اللجنة الثلاثاء، لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب شحاته أبوزيد، بشأن: تضرر أهالى مركز أطفيح من تعرض خزان السيول للانهيارات، وعدم وصول المياه لترعة رى زمام قرية الكريمات.

كما تناقش طلبى الإحاطة المقدمين من النائب عادل عامر، بشأن توقف مشروع رى الشرفا والمنيرة بمركز القناطر الخيرية عن العمل بسبب الإهمال وسوء الإدارة وعدم تنفيذ برامج الصيانة الدورية للمعدات، وتغطية أجزاء من الترع والمصارف التى تمر داخل الكتلة السكنية بقرى مركز القناطر محافظة القليوبية.