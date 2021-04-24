شكرا لقرائتكم خبر عن 29 اقتراح برغبة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء لإحالتها للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظر مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى 29 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، ومن المقرر أن يتم إحالة تلك الاقتراحات التى وافقت عليها لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء فيها.

وحظيت محافظة الدقهلية بأعلى نصيب من تلك الاقتراحات بنحو 8 اقتراحات برغبة، وتشمل اقتراح برغبة من النائب وحيد قرقر، بشأن تحويل مستشفى بلقاس المركزى (أ) محافظة الدقهلية إلى مستشفى عام، واقتراح مقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن استكمال منشآت مستشفى التكامل بالصلاحات مركز بنى عبيد – محافظة الدقهلية واقتراح برغبة من النائب سمير السيد، بشأن إصلاح أرضية الملعب المنجل وتركيب سجادة جديدة لملعب مركز شباب البجلات- محافظة الدقهلية.

واقتراح من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تخصيص مساحة واحد فدان من المساحة المخصصة لمدرسة د/ وفائى كراوية وقدرها أربعة أفدنة لإقامة مدرسة تعليم ثانوى – مدينة الجمالية - محافظة الدقهلية.

واقتراح من النائبة آيات حسين الحداد، بشأن إضافة مادة القيم للمقررات الدراسيةواقتراح من النائب سمير عبد المقصود، بشأن إدراج جميع مراكز الشمال بمحافظة الدقهلية فى خدمة توصيل الغاز الطبيعى، واقتراح من النائب فايق الزكى، بشأن فتح مكتب سجل مدنى بقرية المعصرة- مركز بلقاس- محافظة الدقهلية، واقتراحات برغبة من النواب عادل عامر، إبراهيم عويس، درويش مرعى، سولاف درويش، عبد الله أحمد عبد الله، فريدى البياضى، بشأن إقامة طريق ساحلى لمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

وكان نصيب محافظة سوهاج نحو 7 اقتراحات برغبة، وتشمل اقتراح برغبة من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء حمام سباحة فى مركز شباب الديابات- مركز أخميم- محافظة سوهاج، واقتراح برغبة من النائب أحمد نشأت منصور، بشأن إقامة سور لمبنى وملعب مركز شباب القراقرة- مركز سوهاج- محافظة سوهاج، واقتراح برغبة من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء طريق الوادى الجديد – سوهاج، بطول (146كم)، واقتراح من النائب شعبان لطفى، زكريا حسان، أحمد جعفر، بشأن توفير سيارة إسعاف بقرية الصوامعة شرق أخميم- محافظة سوهاج، واقتراح من النائبة ألفت مصطفى عبدالعال، بشأن إنشاء مراكز متكاملة للحروق بمدينة سوهاج- محافظة سوهاج، واقتراح آخر من نفس النائبة بشأن إنشاء محطة تموين ثالثة للسيارات بالغاز الطبيعى ببندر سوهاج- محافظة سوهاج.

إلى جانب اقتراح برغبة من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن إدراج مراكز شباب (إدكو- قرية(1)– قرية(6) أكتوبر- قرية(7)- قرية(8)- الدمياطي) التابعة لمديرية الشباب والرياضة – محافظة البحيرة ضمن خطة الوزارة لدعم الأثاث المكتبى.

وهناك 4 محافظات كان نصيبها كل منها اقتراحين برغبة وهما محافظة القاهرة، وتشمل اقتراح برغبة من النائب طاهر محمد الأزهرى، بشأن إنشاء كوبرى مشاة بامتداد شارع رمسيس أمام المستشفى القبطي- محافظة القاهرة، واقتراح من النائب إيهاب الطماوى، بشأن إنشاء كوبرى علوى للسيارات من شارع أحمد بدوى بشبرا مصر إلى كوبرى أكتوبر فى اتجاه غمرة ومنزل أخر بكوبرى أكتوبر إلى شارع أحمد حلمي- محافظة القاهرة، ومحافظة البحيرة لها اقتراحين أحدهما من النائب بلال النحال، بشأن بناء مدرسة للتمريض داخل نطاق الوحدة الصحية لقرية فيشا – مركز المحمودية- والثانى من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إدراج قرية المعدية- التابعة لمركز إدكو ضمن خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

إلى جانب اقتراحين لمحافظة الغربية، وهما اقتراح برغبة من النائب مصطفى أبو زيد، بشأن إنشاء وحدة إطفاء بقرية نهطاى- مركز زفتى- محافظة الغربية واقتراح من النائب أحمد عبد الحكيم دراج، بشأن تطوير محطة قطار ميت عساس مركز سمنود- محافظة الغربية.

وكان نصيب محافظة كفر الشيخ اقتراحين مقدمين من النائب محمد الصمودى، الأول بشأن إنشاء مجمع عيادات للتأمين الصحى بمركز مطوبس، والثانى بشأن إحلال وتجديد مركز شباب محلة مالك التابع لإدارة شباب مركز دسوق.

وهناك 5 محافظات كان نصيب كل منها اقتراح وتشمل اقتراح من النائب محمد أحمد مصطفى الجبلاوى، بشأن إنشاء مركز للحروق بمدينة قنا – محافظة قنا، واقتراح مقدم من النائب إبراهيم نظير، بشأن إنشاء مجمع شرطى بمدينة القوصية- محافظة أسيوط، واقتراح من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء مستشفى الغردقة الدولى بمدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر، واقتراح طارق الطويل، بشأن إنشاء مركز سموم وعلاج الإدمان بدائرة أوسيم والوراق- محافظة الجيزة، واقتراح من النائب أحمد الشريف، بشأن تطوير الوحدة الصحية بمنطقتى الدخيلة – ووادى القمر – محافظة الإسكندرية.

واقتراح من النائبة مايسة عطوة، بشأن تفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين لتأهيل وتدريب المعلمين على نظام التعليم عن بُعد لمواكبة التحول الرقمي.