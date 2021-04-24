ضبط المتهم بالاعتداء على "طفل الغربية" أمام أحد الأندية.. وإخلاء سبيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء موظف أمن إداري بأحد الأندية الرياضية على أحد الصبية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت: "فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله قيام موظف أمن إدارى بأحد الأندية الرياضية بالغربية بالاعتداء على أحد الصبية لمنعه من دخول النادي".

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ضبطت موظف الأمن الإداري و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الموظف المذكور بضمان مالي، وتسليم الطفل لأهليته عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته.