آخر موعد 14 رمضان.. توجيهات مهمة للطلاب المشاركين بمسابقة "أحباب الرحمن" لحفظ القرآن



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجهّت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونائب رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة المدرسية، تعليمات مهمة لطلاب المدارس الراغبين في الاشتراك بمسابقة "أحباب الرحمن"، لحفظ القرآن الكريم.

وأعلن الاتحاد المصري والعربي للرياضة المدرسية، انطلاق مسابقة الشهر الكريم "أحباب الرحمن" للموسم الثاني، في حفظ القرآن والتجويد، لجميع الطلاب (ابتدائي- اعدادي - ثانوي) بالتعليم العام والفني الأزهري.

وقالت حسن، إنه تم إجراء بعض التعديلات في تسميع السور بالنسبة لحفظ نصف القرآن، جاءت كالتالي:

حفظ القرآن كاملًا:

- سورة البقرة بدأ من الآية (102 وحتى الآية 123).

حفظ نصف القرآن:

- سورة مريم بدأ من الآية (22 وحتى الآية 32) أو سورة الحجر بدأ من الآية (49 وحتى الآية 64).

حفظ ربع القرآن:

سورة الزمر بدأ من الآية (8 وحتى الآية 12) أو سورة المزمل بدأ من الآية (19 وحتى آخر السورة) أو سورة عبس بدأ من الآية (1 حتى الآية 16).

- تسجيل الفيديو ورفعه على صفحة الاتحاد المصري والعربي للرياضة المدرسية على "فيسبوك".

- آخر موعد لرفع الفيديوهات يوم 14 رمضان، لن يتم قبول أي فيديو، بعد هذا الموعد.

بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية، سيتم اختيار (20 متسابقًا) من كل مرحلة:

- سيتم عقد اختبار شفهي بعد ذلك على تطبيق zoom.

- سيتم اختيار أفضل 10 متسابقين في كل مرحلة.

- سيتم إعلان النتيجة آخر شهر رمضان.

جوائز المسابقة:

المركز الأول من كل مرحلة 1000 جنيه، المركز الثاني من كل مرحلة 750 جنيهًا، والمركز الثالث وحتى العاشر 500 جنيه من كل مرحلة.